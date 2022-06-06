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В Ростове в Университетском в канализационном люке провалилась плитка

В Ростове в Университетском в канализационном люке провалилась плитка
Провалившуюся в канализационном люке плитку в центре Ростова не могут отремонтировать уже месяц. Провал глубиной примерно два метра образовался в районе переулка Университетского, 42.

Под землю ушел и канализационный люк, так что не исключено, что авария произошла из-за подмывания сточных вод. Работники ресторана неподалеку рассказывают, что провал образовался еще в мае этого года, однако ремонтных работ за прошедший месяц осуществлено не было.

Кроме того, рядом с аварийным участком не установили никаких предупреждающих знаков, ограждений, люди продолжают ходить по опасной пешеходной зоне.

При этом власти заверяют, что ремонтные работы будут проведены в течение недели. Однако где гарантии, что про него снова не забудут?
Фото: РостовРу
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