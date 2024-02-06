Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на уборку лесов выделили 1,6 милилона рублей

В Ростове на уборку лесов выделили 1,6 милилона рублей
В Ростове ищут подрядчика, который будет следить за чистотой в городских лесах. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик — управление благоустройства и лесного хозяйства в Ростове-на-Дону. В документах указано, что от исполнителя требуется уборка мусора и утилизация, в том числе на самосвалах грузоподъемностью 10 тонн.

Точных адресов, где нужна уборка, нет. Однако известна общая площадь территории. Она составляет около двух тысяч квадратных метров. Скорее всего, городские парки и аллеи там не учитываются.

На все это готовы потратить чуть больше 1,6 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета донской столицы. В 2023 году на эту же услугу потратили почти 2 миллиона рублей (1,9).
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.