В Ростове на уборку лесов выделили 1,6 милилона рублей
В Ростове ищут подрядчика, который будет следить за чистотой в городских лесах. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчик — управление благоустройства и лесного хозяйства в Ростове-на-Дону. В документах указано, что от исполнителя требуется уборка мусора и утилизация, в том числе на самосвалах грузоподъемностью 10 тонн.
Точных адресов, где нужна уборка, нет. Однако известна общая площадь территории. Она составляет около двух тысяч квадратных метров. Скорее всего, городские парки и аллеи там не учитываются.
На все это готовы потратить чуть больше 1,6 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета донской столицы. В 2023 году на эту же услугу потратили почти 2 миллиона рублей (1,9).