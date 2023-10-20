В Ростове на вырубку аварийных деревьев выделят 1,5 миллиона рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове ищут подрядчика, который займется вырубкой аварийных деревьев в городских лесах. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 19 октября.Заказчиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства донской столицы. От исполнителя требуется повалить старые растения различного диаметра. Объем работ составит порядка 400 кубических метров. Кроме того, придется измельчить 2 тысячи кубов древесины.На вырубку власти Ростова готовы потратить чуть больше 1,5 миллиона рублей. Деньги выделят из средств городского бюджета. Полностью завершить работу необходимо к 15 декабря 2023 года.