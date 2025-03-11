В Ростове на Тургеневской снесли старинное здание врача Федора Арсеньева

Фото: Дондей

В историческом центре Ростова-на-Дону в очередной раз снесли вековое здание. На этот раз под снос попало одноэтажное строение на Тургеневской, 65, которое принадлежало известному врачу Фёдору Арсеньеву. Кадры с места опубликовал портал DonDay.Дореволюционное здание было снесено на прошлой неделе, и это прошло практически незаметно для окружающих. Хотя дом не имел статуса объекта культурного наследия, он имел богатую историю, связанную с известным врачом Фёдором Арсеньевым.Здание было построено в 1880-х годах. В период с 1890-х по 1910-е годы оно принадлежало Фёдору Арсеньеву, который специализировался на лечении заболеваний горла и практиковал в этом здании. В 1900-х годах Арсеньев занимал должности члена Больничной комиссии при городской думе и учителя гигиены и врача в женских городских училищах.Перед революцией, примерно в 1915 году, здание перешло во владение Прасковьи Володиной, которая содержала мебельный магазин на Московской улице.На первый взгляд, здание не выглядело аварийным или заброшенным. Прохожим не угрожало обрушение кирпичей. Однако по каким-то причинам его снесли. Возможно, это было сделано для нового строительства.