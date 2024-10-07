В Ростове через сайт объявлений пытались продать старинный камин из здания ОКН

Фото: Несносный город

В Ростове жители квартиры, расположенной в старинном доме Александриных, решили продать камин 1885 года. Об этом 5 октября сообщили активисты движения «Несносный город» в социальных сетях.Старинное здание располагается на улице Чехова, 12. Здание было построено в 1872 году. До революции дом принадлежал известному казачьему роду Александриных. Этот род ведет свою историю с допетровских времен и прославился во время Отечественной войны 1812 года.В 1896 году это здание уже принадлежало Марии Ивановне Александриной — супруге известного в Ростове-на-Дону в конце XIX — начале XX веков дворянина Федора Мефодьевича. Он был братом Раисы Мефодьевны Парамоновой — знаменитой благотворительницы и супруги одного из самых влиятельных донских купцов Елпидифора Трофимовича Парамонова.Федор Мефодьевич занимал важные государственные должности и входил в состав «1-го Присутствия по квартирному налогу». Мария Ивановна оставалась собственницей здания вплоть до 1923 года. Позже дом был переоборудован под квартиры и, несмотря на испытания Великой Отечественной войны, сохранил свой исторический облик.За это время здание пришло в упадок, так как не было должной охраны и ремонта.В 2020 году дом признали аварийным, а спустя три года — выявленным памятником культурного наследия. В том же году появилась информация о том, что здание будет снесено, а его территория отдана под муниципальные нужды.Пока дом не снесли, находчивые жильцы решили избавиться от единственного в здании камина. Этот камин представляет собой значительную ценность, так как он пережил не только две войны, но и обогревал первые купеческие семьи Ростова-на-Дону. Однако цена за печь была установлена символическая — всего 100 рублей. Вероятно, истинная стоимость этой исторической вещицы гораздо выше.Однако в 2023 году здание получило статус объекта культурного наследия, что делает его неприкосновенным.Местные активисты заблокировали это объявление на сайте.- Написали в Комитет по охране, так как они по ФЗ-73 обязаны предотвращать порчу и разрушение объектов культурного наследия. Еще напишем в прокуратуру, если Комитет оперативно не предпримет никаких действий, - рассказали в «Несносном городе».Пока активисты обращались во все возможные инстанции, камин уже был зарезервирован. Они опасаются, что старинную печь могут продать и никто об этом не узнает.