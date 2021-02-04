В Ростове на три месяца приостановили движение троллейбусов №№ 2 и 22
В Ростове движение двух маршрутов приостановили на три месяца. С 6 февраля по 2 мая троллейбусы №№ 2 и 22 перестали курсировать. Как сообщили в администрации города, причиной стали временные ограничения дорожного движения на улицах Богданова и Листопадова. Там на участке от 10-й до 37-й Линии прокладывают сеть подземных инженерных коммуникаций (газопровод, канализация, электросеть и водопровод).
Также до 2 мая изменились семь маршрутов. В период с 21:00 до 6:00 автобусы №№ 54, 55, 66, 68, 70, 80, 81 будут проезжать по улице 2-й Пролетарской.