Несколько троллейбусных маршрутов в Ростове приостановили работу



Фото: transphoto.ru

В Ростове несколько троллейбусных маршрутов временно приостановили работу. Ограничение связано с ремонтом линии.



Транспорт не будет ходить 8 ноября. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт». Пассажиры не смогут воспользоваться маршрутами № 8 и № 12 Центральный рынок – ГПЗ-10, а также № 10 Центральный рынок – ВОС.



Отмена маршрутов связана с заменой кабельной линии на одной из подстанций. На время работ на участке будет прекращено электроснабжение.



Вместо неработающих маршрутов ростовчанам рекомендуют воспользоваться троллейбусами №№ 4, 16, 34.