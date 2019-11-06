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Несколько троллейбусных маршрутов в Ростове приостановили работу

Несколько троллейбусных маршрутов в Ростове приостановили работу
Фото: transphoto.ru
В Ростове несколько троллейбусных маршрутов временно приостановили работу. Ограничение связано с ремонтом линии.

Транспорт не будет ходить 8 ноября. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт». Пассажиры не смогут воспользоваться маршрутами № 8 и № 12 Центральный рынок – ГПЗ-10, а также № 10 Центральный рынок – ВОС.

Отмена маршрутов связана с заменой кабельной линии на одной из подстанций. На время работ на участке будет прекращено электроснабжение.

Вместо неработающих маршрутов ростовчанам рекомендуют воспользоваться троллейбусами №№ 4, 16, 34.

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