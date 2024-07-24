В Ростове в Суворовском из-под земли забил коммунальный фонтан

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В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском произошёл прорыв трубы. Очевидцы 24 июля опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как из канализационного люка бьёт фонтан воды.Вода с большим напором заливает несколько улиц. Неизвестно, выехала ли на место аварии рабочая бригада, но вода продолжает прибывать. Причины пока не известны.Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная рассказала DonDay, что в Ростове изношено почти 70% теплосетей, поэтому прорывы труб случаются почти ежедневно.