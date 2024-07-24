В Ростове в Суворовском из-под земли забил коммунальный фонтан
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском произошёл прорыв трубы. Очевидцы 24 июля опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как из канализационного люка бьёт фонтан воды.
Вода с большим напором заливает несколько улиц. Неизвестно, выехала ли на место аварии рабочая бригада, но вода продолжает прибывать. Причины пока не известны.
Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная рассказала DonDay, что в Ростове изношено почти 70% теплосетей, поэтому прорывы труб случаются почти ежедневно.