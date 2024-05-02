Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове из-под земли забил гигантский фонтан воды

В Ростове из-под земли забил гигантский фонтан воды
В Ростове-на-Дону во время ремонтных работ на водопроводе забил коммунальный фонтан. Об этом 2 мая в социальных сетях сообщили жители города.

Коммунальная авария произошла на улице Локомотивной. Как выяснилось, в этом месте проходили ремонтные работы на водопроводе. Жители города сняли на видео бьющий фонтаном поток воды и поделились им в социальных сетях.

- Бесплатная автомойка, - отшучиваются пользователи в комментариях.

Вероятно, жителям Локомотивной придётся некоторое время обходиться без воды, пока не устранят прорыв.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.