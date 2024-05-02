В Ростове из-под земли забил гигантский фонтан воды

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В Ростове-на-Дону во время ремонтных работ на водопроводе забил коммунальный фонтан. Об этом 2 мая в социальных сетях сообщили жители города.Коммунальная авария произошла на улице Локомотивной. Как выяснилось, в этом месте проходили ремонтные работы на водопроводе. Жители города сняли на видео бьющий фонтаном поток воды и поделились им в социальных сетях.- Бесплатная автомойка, - отшучиваются пользователи в комментариях.Вероятно, жителям Локомотивной придётся некоторое время обходиться без воды, пока не устранят прорыв.