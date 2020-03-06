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В Ростове на строительство новой пешеходной зоны на Северном выделят около 13 миллионов рублей

В Ростове на строительство новой пешеходной зоны на Северном выделят около 13 миллионов рублей
Новую пешеходную зону планируют обустроить в донской столице, в микрорайоне Северном. Всего на реализацию проекта из городского бюджета выделено около 13 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Обновленное место для гуляний горожан будет построено на бульваре Новоселов. В пешеходной зоне планируется благоустроить современные деревянные лавочки, велопарковки, множество детских площадок и урны, а также переделать тротуар.

Проведение работ по строительству объекта начнутся после того, как найдутся подрядчики. Открытие новой пешеходной зоны планируется в июле 2020 года.

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