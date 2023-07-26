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В Ростове на Сиверса случилась коммунальная авария

В Ростове на Сиверса случилась коммунальная авария
В Ростове на Сиверса случилась коммунальная авария. Об этом 26 июля сообщили горожане в соцсетях.

По словам местных жителей, возле дома № 5 из-под асфальта забил коммунальный фонтан. На кадрах видно, что мощная струя воды затопила дорогу. Ручей растекся и по всей парковке. Из-за этого водители не могли подобраться к своим машинам.

В Ростовводоканале Rostov.ru сообщили, что на участке случился прорыв водопровода. Специалисты устранили утечку около 14:30.

Напомним, ранее прорыв случился в садовом некоммерческом товариществе «Строитель». Струя воды поднялась в высоту около 15 метров.
Фото: СоцСети
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