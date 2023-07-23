В Октябрьском районе Ростова забил огромный коммунальный фонтан
В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе забил огромный коммунальный фонтан. Авария произошла днем 23 июля.
По словам горожан, в садовом некоммерческом товариществе «Строитель» прорвало трубу. Напор оказался настолько мощным, что струя поднялась на высоту примерно 15 метров. Вода залила дворы нескольких частных домов.
Как утверждают местные жители, после аварии на нескольких улицах отключили водоснабжение.
Городские службы не давали официального комментария об аварии.