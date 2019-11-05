В Ростове на Шолохова девять месяцев будет ограничено движение



На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог города.



В конце ноября на пересечении Шолохова и переулка Кривошлыковского будут строить подземный переход. В связи с этим с 25 ноября 2019-го по 1 августа 2020 года для автомобилистов будут действовать ограничения. Рабочие планируют поочерёдно закрывать по одной полосе движения в каждом направлении.



Ранее сообщалось, что в переулках Сальском и Братском запретят ездить со скоростью больше 40 километров в час.