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В Ростове на Шолохова девять месяцев будет ограничено движение

В Ростове на Шолохова девять месяцев будет ограничено движение
На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог города.

В конце ноября на пересечении Шолохова и переулка Кривошлыковского будут строить подземный переход. В связи с этим с 25 ноября 2019-го по 1 августа 2020 года для автомобилистов будут действовать ограничения. Рабочие планируют поочерёдно закрывать по одной полосе движения в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в переулках Сальском и Братском запретят ездить со скоростью больше 40 километров в час.

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