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В Ростове на Шолохова ограничат движение

В Ростове на Шолохова ограничат движение
На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону ограничат движение. Изменения будут действовать в течение пяти месяцев. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

На пересечении переулка Кривошлыковского и проспекта Шолохова с марта по август 2020 года будут строить подземный пешеходный переход. В связи с этим ограничения будут действовать только по одной полосе движения в каждом направлении. Ограничения введут на участке в районе домов №№ 130-140 по проспекту Шолохова.

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