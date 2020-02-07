В Ростове на Шолохова ограничат движение



На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону ограничат движение. Изменения будут действовать в течение пяти месяцев. Об этом сообщает городской департамент автодорог.



На пересечении переулка Кривошлыковского и проспекта Шолохова с марта по август 2020 года будут строить подземный пешеходный переход. В связи с этим ограничения будут действовать только по одной полосе движения в каждом направлении. Ограничения введут на участке в районе домов №№ 130-140 по проспекту Шолохова.