В Ростове на Северном топит одну из улиц

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В Ростове-на-Дону на Северном случился прорыв. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.Как сообщили горожане, прорыв произошел еще 17 сентября. Коммунальная авария случилась на улице Пацаева, возле дома № 19/1. До сих пор утечку не устранили.- Водоканал не реагирует и не пытается устроить течь! Ждём, пока опять провалится асфальт, - пишут пользователи в соцсетях.При каких обстоятельствах случилась коммунальная авария, не сообщается. На проблему следует обратить внимание коммунальным службам.