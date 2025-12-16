Телефон горячей линии минздрава Ростовской области прекращает работу с 16 декабря
Телефон горячей линии минздрава Ростовской области прекращает работу с 16 декабря. Об этом ведомство рассказало в своих соцсетях.
Теперь жители региона смогут обращаться по вопросам организации и качества оказания медицинской помощи на горячую линию министерства здравоохранения Ростовской области по многоканальному телефону 8 (863) 322-19-61.
По новому номеру дончане смогут получить консультации по всем вопросам, находящимся в компетенции ведомства.