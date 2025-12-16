Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Телефон горячей линии минздрава Ростовской области прекращает работу с 16 декабря

Телефон горячей линии минздрава Ростовской области прекращает работу с 16 декабря

Телефон горячей линии минздрава Ростовской области прекращает работу с 16 декабря. Об этом ведомство рассказало в своих соцсетях.

Теперь жители региона смогут обращаться по вопросам организации и качества оказания медицинской помощи на горячую линию министерства здравоохранения Ростовской области по многоканальному телефону 8 (863) 322-19-61.

По новому номеру дончане смогут получить консультации по всем вопросам, находящимся в компетенции ведомства.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.