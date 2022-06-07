В Ростове на ремонт фасада ОКДЦ потратят 3,8 миллиона рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове на ремонт фасада областного консультативно-диагностического центра потратят 3,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 9 июня.Большая часть денег, 2,9 миллиона рублей, рассчитана на строительные работы, около 150 тысяч - на монтажные, а еще порядка 700 тысяч - на зарплату рабочим. Оплата предусматривает закупку всех необходимых материалов: штукатурку, шпаклевку, специальную краску.Подрядчику предстоит не только заниматься облицовкой фасада, но и установить новые уличные светильники, заменить сплит-систему и покрасить пожарную лестницу. Кроме того, придется убирать и вывозить за собой весь строительный мусор.Работы нужно завершить в течение двух месяцев после заключения договора. Ремонт ОКДЦ будет оплачивать самостоятельно - из собственных средств.