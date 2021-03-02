На ремонт главка донского ГУ МВД потратят более 2 млн рублей

ГУ МВД по Ростовской области собирается сделать капитальный ремонт в главном корпусе на улице Большой Садовой, 29. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 4 марта.Подрядчик должен будет заменить потолки и гипсокартоновые стены, заняться облицовкой, штукатуркой и покраской помещения внутри. Также исполнитель поменяет осветительные приборы, установит противопожарные шторы и заново выложит плиткой тротуары. На все работы дается 30 дней с момента заключения контракта.На весь капремонт уйдет порядка 2,3 миллиона рублей, из которых 1,6 рассчитан на строительные работы, 332 тысячи - на монтажные, а 224 - на материалы. Оплачивать ремонт ГУ МВД будет за счет средств федерального бюджета.Заявки на участие можно подать до 12 марта. В этот же день станет известно имя победителя.