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В Ростове на Пушкинской 23 февраля заметили авто, обклеенное носками

В Ростове на Пушкинской 23 февраля заметили авто, обклеенное носками
В Ростове 23 февраля жители обнаружили машину, обклеенную носками. Снимки горожане опубликовали в соцсетях.

По словам ростовчан, автомобиль припарковали на улице Пушкинской. На кадрах видно, что легковушку обклеили носками. Вероятно, жители таким образом решили порадовать мужскую часть населения. Некоторые воспользовались бесплатным подарком.

- Для тех, кто нуждается, даже носки получить в подарок приятно, и на душе теплее, и ногам, - добавили горожане.

В комментариях у пользователей разделилось мнение. Кто-то уверен, что такой сюрприз для мужчины уже давно потерял свою актуальность. Однако некоторые думают, что даже такая мелочь может всерьез порадовать.
Фото: Соцсети.
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