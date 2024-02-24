В Ростове на Пушкинской 23 февраля заметили авто, обклеенное носками

Фото: Соцсети.

В Ростове 23 февраля жители обнаружили машину, обклеенную носками. Снимки горожане опубликовали в соцсетях.По словам ростовчан, автомобиль припарковали на улице Пушкинской. На кадрах видно, что легковушку обклеили носками. Вероятно, жители таким образом решили порадовать мужскую часть населения. Некоторые воспользовались бесплатным подарком.- Для тех, кто нуждается, даже носки получить в подарок приятно, и на душе теплее, и ногам, - добавили горожане.В комментариях у пользователей разделилось мнение. Кто-то уверен, что такой сюрприз для мужчины уже давно потерял свою актуальность. Однако некоторые думают, что даже такая мелочь может всерьез порадовать.