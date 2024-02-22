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В Ростове на Орской ограничат остановку транспорта с 16 марта

В Ростове на Орской ограничат остановку транспорта с 16 марта
Согласно информации, ограничения на остановку и стоянку транспорта в Ростове-на-Дону, на улице Орской, вступят в силу с 16 марта. Сообщили в региональном департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Как следствие, водители больше не смогут останавливаться и парковаться на данном участке, простирающемся от улицы Троллейбусной до Орской, 8. Такие меры необходимы для улучшения пропускной способности транспорта.

В связи с этим водителей просят учесть нововведения и выбирать иные места для парковки.
Фото: Ростов.ру
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