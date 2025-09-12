В первый день проголосовали 25,54% жителей Ростовской области

Фото: Избирком РО.

Избирательная комиссия Ростовской области провела промежуточные итоги голосования на выборах. Результаты разместили на сайте Избиркома 12 сентября.К моменту закрытия участков в 20:00 явка составила 35,54%. Всего 792 264 человека отдали свои голоса в первый день. Голосование прошло без нарушений, которые могли бы повлиять на результат.Для тех, кто не успел оставить свой голос в первый день, есть возможность прийти на избирательные участки 13 и 14 сентября. График работы – с 08:00 до 20:00.