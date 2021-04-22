В Ростове уберут остановку общественного транспорта на Соборной площади

В Ростове-на-Дону запретят остановки для общественного транспорта на улицах Московской и Станиславского. Изменения в дорожном движении автобусов вступят в силу с 15 мая. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.Согласно сообщению, транспортные средства не будут останавливаться на Соборной площади на восточном участке дороги от Московской до Станиславского. Также остановку уберут на северной стороне проезжей части от Станиславского, 58 до Будённовского проспекта.В ведомстве добавили, что данные меры приняты для улучшения пропускной способности автомобилей. Пока не известно, временные ли это запреты или же остановка будет убрана навсегда.