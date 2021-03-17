В Ростове на покупку мусорных баков потратят более 8 миллионов рублей

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону ищет поставщика контейнеров для мусора. Информацию об этом опубликовали 19 марта на сайте госзакупок.Емкости должны вмещать не менее 1,1 тысячи литров, а также иметь плоские крышки с ручками. Допустимая масса отходов будет порядка 420 килограммов, а собственный вес контейнеров - 50-60 килограммов.Департамент ЖКХ намерен приобрести 650 баков, средняя стоимость которых составляет около 13 тысяч за один. Общая сумма закупки достигает 8,3 миллиона рублей. Оплачивать баки намерены средствами из городского бюджета.Контейнеры нужно доставить в течение 10 дней с момента заключения контракта по адресу: улица Планетная, 6 (МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района). Когда новые баки появятся на улицах города, пока не известно.Несмотря на то, что ежегодно на покупку жбанов тратят по несколько миллионов рублей, в городе их по-прежнему не хватает. Мусор валяется на улицах донской столицы. А новые баки уже через месяц ничем не будут отличаться от сотен предыдущих.