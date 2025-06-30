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В Ростове на новой рабочей неделе поднимется жара до +31 градуса

В Ростове на новой рабочей неделе поднимется жара до +31 градуса
В Ростове на новой рабочей неделе будет облачно и ветрено. Об этом предупреждают синоптики на сайте Гисметео.

В понедельник и вторник, 30 июня и 1 июля, температура поднимется до +26 градусов. Днем будет облачно, возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до +16 градусов.

В среду и четверг, 2 и 3 июля, ожидается дождь. Днем температура поднимется до +25 градусов, ночью опустится до +15. Ветер будет дуть со скоростью 10-12 метров в секунду.

В пятницу, 4 июля, станет теплее — до +31 градуса. Днем будет облачно, ветер усилится до 11 метров в секунду. Ночная температура поднимется до +18 градусов.
Фото: соцсети
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