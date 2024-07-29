В Ростове на новой рабочей неделе будет пасмурно и ветрено

Фото: ростов.ру

В понедельник, 29 июля, днем будет жарко – до +34 градусов, а ночью похолодает до +21. Ветер поднимется до 11 метров в секунду. Во вторник, 30 июля, в городе будет дождь. Синоптики обещают +27 градусов днем и +21 градус ночью. Ветер усилится до 13 метров в секунду.В среду, 31 июля, термометры покажут отметку +27 градусов, ночью показатели опустятся до отметки +17. В четверг, 1 августа, синоптики обещают солнечную погоду и +29 градусов днем. Ночью похолодает до +19 градусов. В эти дни скорость ветра будет достигать 10-11 метров в секунду.В пятницу, 2 августа, будет дождь. Днем температура воздуха составит +30 градусов. Ночью похолодает до +19. Ветер достигнет 11 метров в секунду.