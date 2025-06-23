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На новой рабочей неделе в Ростове будет ветрено и дождливо

На новой рабочей неделе в Ростове будет ветрено и дождливо
На новой рабочей неделе в Ростове будет ветрено и дождливо. Об этом предупредили на сайте Gismeteo.

23 июня будет гроза. Днем температура поднимется до 19 градусов, ночью опустится до +14.

24 июня потеплеет до +25 градусов. Будет облачно, без осадков. Ночью похолодает до +13.

25 и 26 июня пройдут сильные дожди. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Днем температура будет +26 градусов, ночью +18.

27 июня будет солнечно. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ветер стихнет до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +16.
Фото: Ростов.ру
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