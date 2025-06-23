Фото: Ростов.ру

На новой рабочей неделе в Ростове будет ветрено и дождливо. Об этом предупредили на сайте Gismeteo.23 июня будет гроза. Днем температура поднимется до 19 градусов, ночью опустится до +14.24 июня потеплеет до +25 градусов. Будет облачно, без осадков. Ночью похолодает до +13.25 и 26 июня пройдут сильные дожди. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Днем температура будет +26 градусов, ночью +18.27 июня будет солнечно. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ветер стихнет до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +16.