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В Ростове на нескольких улицах ограничили движение транспорта из-за ремонта дорог

В Ростове на нескольких улицах ограничили движение транспорта из-за ремонта дорог
Фото: 123ru.net
В Ростове из-за ремонта дорог ввели ограничения движения на нескольких улицах. Об этом сообщает городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, с 20 апреля по 20 июня поочередно по одной полосе движение ограничили на улице 12 февраля.

В этот же период ограничение вводится на площади Народного Ополчения.

На улице Рябышева нельзя будет проехать на участке от улицы 26-я Линия до переулка Клавишный. Ограничение будет действовать с 30 апреля по 1 июня.

Ранее, с 19 апреля, ограничение было введено на улице Вятской на отрезке от улицы Штахановского до Орской. Движение будет частично ограничено по одной полосе до 1 сентября.

Ранее сообщалось об ограничении движения из-за ремонта дороги на проспекте Стачки.

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