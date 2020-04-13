На проспекте Стачки в Ростове ограничили движение транспорта из-за ремонта дороги

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В Ростове на проспекте Стачки ограничили движение транспорта из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Ограничение вводится на участке от улицы Тружеников до Зорге. С 13 апреля по 20 июня движение транспорта будет осуществляться поочередно по одной полосе движения.Кроме того, с 13 апреля по 15 мая движение будет ограничено на проспекте Театральном. Поочередно на участке от улицы Максима Горького до Текучева для движения будет закрываться одна полоса. Здесь также запланирован ремонт дороги.Ещё одно ограничение в центре города введено на улице Варфоломеева от переулка Приволжского до проспекта Чехова. С 13 апреля по 1 сентября здесь будет вестись ремонт дороги.