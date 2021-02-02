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В Ростове на Левенцовке неизвестные совершили серию краж из машин

В Ростове на Левенцовке неизвестные совершили серию краж из машин
Жители Левенцовки города Ростова выложили в соцсетях снимки. На фотографиях видны несколько машин, из которых с 1 по 3 февраля неизвестные украли ценные вещи.

Первая кража случилась на улице Еременко, 105. В ночь на 1 февраля, возле 16-этажного дома стояла припаркованная «БМВ». Неизвестные разбили стекло легковушки и достали оттуда борсетку. На утро владелец увидел свою машину в таком состоянии. Мужской аксессуар лежал неподалеку, но уже без денег внутри. В эту же ночь похожая ситуация произошла на соседней улице. Преступники вытащили из машины музыкальную аппаратуру.

В ночь на 3 февраля серия краж продолжилась. На улице Жданова, 7/33 стекло разбили автомобилю «Ауди». Неизвестные вытащили оттуда документы и другие ценные вещи. Воры также «поработали» на Еременко, 101, где повредили «Мерседес».



Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, владельцы всех легковушек, где разбили стекла, обратились за помощью в полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей.

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