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В Таганроге неизвестные разбили и облили краской припаркованные машины

В Таганроге неизвестные разбили и облили краской припаркованные машины
В Таганроге ночью вандалы испортили шесть автомобилей. Неизвестные разбили стекла машин и облили их краской. Об этом один из местных жителей сообщает в социальной сети.

Так, в ночь на 20 апреля случился инцидент, последствия которого не укладываются в голове. Люди припарковали машины рядом с домом на улице Свободы, а когда вернулись, не поверили своим глазам. Сразу шесть автомобилей оказались разбиты и облиты белой краской.

Кто и зачем это сделал, остается загадкой. По словам автора публикации, машины стояли аккуратно и проходу не мешали.

Пострадавшие от рук хулиганов обратились в полицию.

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