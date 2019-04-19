В Таганроге неизвестные разбили и облили краской припаркованные машины



В Таганроге ночью вандалы испортили шесть автомобилей. Неизвестные разбили стекла машин и облили их краской. Об этом один из местных жителей сообщает в социальной сети.



Так, в ночь на 20 апреля случился инцидент, последствия которого не укладываются в голове. Люди припарковали машины рядом с домом на улице Свободы, а когда вернулись, не поверили своим глазам. Сразу шесть автомобилей оказались разбиты и облиты белой краской.



Кто и зачем это сделал, остается загадкой. По словам автора публикации, машины стояли аккуратно и проходу не мешали.



Пострадавшие от рук хулиганов обратились в полицию.