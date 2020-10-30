Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове неизвестные разбили стекло на остановке

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2020-11/1604257894_p3oqjf3fgq8.jpg[/img
В Ростове неизвестные разбили стекло на остановке. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

По словам очевидцев, вандалы разгромили остановочный комплекс и сбежали. Крушить остановки для жителей Ростова-на-Дону – почти обыденность.

Ежегодно стекла бьют у сотен остановочных пунктов города. Хулиганов не останавливает даже то, что сами павильоны были заменены на новые. Такое обновление обошлось в 35 миллионов рублей, а жителям обещали крепкие и защищенные остановки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.