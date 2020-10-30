В Ростове неизвестные разбили стекло на остановке

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В Ростове неизвестные разбили стекло на остановке. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября на улице 339-й Стрелковой Дивизии.



По словам очевидцев, вандалы разгромили остановочный комплекс и сбежали. Крушить остановки для жителей Ростова-на-Дону – почти обыденность.



Ежегодно стекла бьют у сотен остановочных пунктов города. Хулиганов не останавливает даже то, что сами павильоны были заменены на новые. Такое обновление обошлось в 35 миллионов рублей, а жителям обещали крепкие и защищенные остановки.