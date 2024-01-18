В Ростове на Крещение, 19 января, пойдет дождь
Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Ростове. О погоде на 18 и 19 января сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозу синоптиков, 18 января в Ростове будет ветрено. Днем ожидается юго-восточный и восточный ветер до 6-11 метров в секунду, порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0…+2 градуса.
Не будет знаменитых крещенских морозов и 19 января. Ночью прогнозируется небольшой, днём – умеренный дождь. Ветер юго-восточный и южный до 7-12 метров в секунду, ночью и утром порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, а днем столбики поднимутся до +5…+7 градусов.
Напомним, что божественные литургии на Крещение пройдут в 55 храмах Ростова 18 и 19 декабря. Также в городе оборудовали купели, где можно окунуться. На местах будут работать спасатели и медики.