Врач из Ростовской области рассказала, как подготовить организм к весне
С приходом весны природа оживает, радуя нас первыми теплыми лучами солнца и расцветающей зеленью. Однако для организма этот период становится временем повышенной уязвимости. Аллергены в воздухе, нестабильная погода и смена обуви — все это может вызвать дискомфорт и обострение хронических заболеваний. Врач из Ростовской области Дарья Мелешко поделилась с порталом DonDay ценными советами, как встретить весну здоровым и полным сил.
Секрет хорошего самочувствия: сон и борьба с "температурными качелями"
С удлинением светового дня организм перестраивает свои гормональные ритмы. Неправильный режим сна может привести к ощущению вялости, усталости и общему недомоганию. "Важно сохранять четкий режим: ложиться спать и вставать в одно и то же время. Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека – около восьми часов", – поясняет Дарья Мелешко.
Весенние перепады температур, характерные для донского региона, негативно сказываются на самочувствии, особенно у людей с хроническими недугами. Резкие похолодания могут вызвать спазм сосудов, провоцируя головные боли и скачки давления. Для поддержания здоровья кожи в этот переходный период врач рекомендует использовать питательные кремы с натуральными маслами, витаминами и липидами. Не стоит забывать и об увлажнении изнутри: ежедневное потребление 1,5-2 литров воды – основа нормальной работы всех систем организма.
- Межсезонье – это, пожалуй, самый сложный период для кожи лица, – отмечает специалист. – Сухой воздух в помещениях, температурные перепады, обветривание и активное весеннее солнце агрессивно воздействуют на кожу, особенно чувствительную.
Крепкий иммунитет – залог здоровья круглый год
С первыми лучами весеннего солнца активизируются и аллергены, вызывая сезонный поллиноз. По словам Дарьи Мелешко, борьба с аллергией – это комплексный процесс, требующий заблаговременного начала терапии под наблюдением врача.
- Важно соблюдать общие рекомендации, направленные на снижение контакта с аллергеном или его полное исключение, а также принимать назначенные медикаменты, – уточняет аллерголог.
Весенний упадок сил, сонливость и повышенная подверженность простудам зачастую связаны с гиповитаминозом и адаптационным стрессом организма. Чтобы укрепить иммунитет, врач рекомендует:
- Правильное питание: включайте в рацион больше свежих овощей и фруктов.
- Режим дня: уделяйте достаточно времени здоровому сну и придерживайтесь четкого распорядка.
- Умеренные физические нагрузки: регулярные занятия спортом укрепят организм.
- Процедуры, такие как посещение бассейна, бани или контрастный душ, повысят сопротивляемость.
Помните, что крепкий иммунитет – это результат постоянной работы над собой. Правильная подготовка организма к весне поможет вам встретить это долгожданное время года полными сил и здоровья.