В Ростове на два месяца продлили ограничение движения на Московской

Фото: Rostov.ru.

В Ростове-на-Дону ограничение движения на улице Московской продлили на два месяца. Проезд частично перекроют с 25 мая по 20 июля 2024 года.Водители транспорта не смогут проехать по северной стороне на отрезке от Доломановского до Островского. Временно там будет одностороннее движение (в восточном направлении).Ограничения вводят из-за работ по реконструкции водопроводной линии. Их собирались завершить к 1 апреля, но теперь стало известно, что сроки перенесли.