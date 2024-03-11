В Ростове на два месяца продлили ограничение движения на Московской
В Ростове-на-Дону ограничение движения на улице Московской продлили на два месяца. Проезд частично перекроют с 25 мая по 20 июля 2024 года.
Водители транспорта не смогут проехать по северной стороне на отрезке от Доломановского до Островского. Временно там будет одностороннее движение (в восточном направлении).
Ограничения вводят из-за работ по реконструкции водопроводной линии. Их собирались завершить к 1 апреля, но теперь стало известно, что сроки перенесли.