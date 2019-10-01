В центре Ростова продлили ограничение движения



На центральной улице Ростова продлили ограничение движения. По участку дороги на улице Мечникова нельзя будет проехать до 31 октября. Об этом сообщает городской департамент автодорог.



Проезд от дома № 110 по улице Мечникова до переулка Доломановского перекрыли ещё в конце августа. Изначально предполагалось, что запрет проезда будет действовать до 15 сентября. Теперь появилась информация, что его продлили ещё на полтора месяца. Движение транспорта ограничено из-за работ по устройству сетей водоснабжения на улице Мечникова.



Напомним, со 2 октября движение перекрыто ещё на двух городских улицах. На Доватора до 2 ноября нельзя будет проехать в районе дома № 277-а. Также проезд ограничен на улице 14-я Линия на участке между домами №№ 82 — 86.