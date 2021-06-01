В Ростове в организме собаки около полугода жил редкий паразит

В Ростове ветеринары обнаружили в теле собаки редкого паразита. Об этом стало известно 1 июня.На прием в ростовскую ветклинику «Доктор Айболит» привели бездомную собаку. Прохожие заметили, что ей сложно передвигаться, и не смогли пройти мимо. Врачи диагностировали у четвероногого давний перелом бедренной кости со смещением. Врачи решили оперировать животное. Однако медиков ждал неприятный «сюрприз».Во время операции в области коленного сустава ветеринары обнаружили огромного нитевидного гельминта (прим. - паразитного червя). По мнению специалистов, это дирофилярия. Паразиты особенно опасны, когда локализуются в сердце. Если не провести лечение вовремя, возможен даже летальный исход.- Длина паразита составляет около 12-13 сантиметров, - рассказал хирург Александр Рюмин. Я впервые в своей практике увидел паразита под кожей у животного воочию. Особенно неожиданно было обнаружить его во время операции при переломе.Несмотря на большую длину, собака не чувствовала паразита. К счастью, он не успел навредить животному. Операцию успешно завершили, и сейчас собака проходит комплексную терапию.Такие круглые нитевидные гельминты появляются в результате заболевания - дирофиляриоза. До недавнего времени оно встречалось в основном в районах с теплым и влажным климатом. Сейчас же подобные случаи участились и в средней полосе России. Как правило, паразиты передаются через укус комара. Опасны они еще и тем, что могут поражать не только животных, но и человека.