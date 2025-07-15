Вредоносное насекомое обнаружили жители Ростовской области

Фото: Donday

В Ростовской области отмечено распространение вредоносного насекомого. 14 июля жители Волгодонска сообщили о находке плодовой златки, предоставив подтверждающие фотографии.Дымчатый жук был замечен по улице Кошевого, 15, на территории детской площадки. Теперь фруктовые деревья, произрастающие в этом районе, находятся под угрозой заражения, в особенности деревья косточковых пород, такие как слива, вишня и абрикос.Необходимо подчеркнуть, что плодовая златка считается одним из самых опасных вредителей для фруктовых насаждений. Наиболее активны эти насекомые в период с июня по сентябрь.Самки откладывают яйца в трещинах коры или в почве у корней деревьев. Вылупившиеся личинки прокладывают широкие ходы в корнях, заполняя их древесной трухой.Взрослые особи повреждают кору деревьев и перегрызают черешки листьев, что вызывает преждевременное опадание листвы. Помимо этого, златка способствует распространению грибковых инфекций, усугубляющих поражение растений.