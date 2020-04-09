В Ростовской области ещё один заболевший с коронавирусом переведён на ИВЛ
Фото: nn-patriot.ru
На Дону ещё один пациент с коронавирусом подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в правительстве региона.
Таким образом, по данным на утро 11 апреля, к аппаратам ИВЛ подключены три человека. Состояние ещё двоих оценивается как средней тяжести. Всего в Ростовской области зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз подтвердился у девяти человек - семи ростовчан и по одному у жителей Азова и Азовского района. Четыре пациента выздоровели. Состояние остальных – удовлетворительное.
Ещё трём дончанам диагноз COVID-19 поставили в Москве. Данные случаи вошли в статистику заболеваний столицы. На данный момент они находятся в больницах Зернограда, Новошахтинска и Чертково. По факту, лечение в Ростовской области проходит 41 человек с коронавирусом.
Под медицинским наблюдением находятся 2 372 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 2 334 человека.
Напомним, случаи заболевания выявлены уже в 9 муниципальных образованиях Дона. Это города Ростов-на-Дону, Азов, Аксай, Новочеркасск, Семикаракорск, Зверево, Донецк, в Кашарском и Матвеева-Курганском районах.
Всего в России по данным сайта стопкоронавирус.рф на 11 апреля, 13 584 случая заболевания.