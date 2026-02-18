В Ростове-на-Дону вновь продают столетний дом за 46 миллионов рублей

Фото: Авито

Жители Ростова-на-Дону и ценители истории вновь получили возможность приобрести уникальный столетний особняк. Объявление появилось на одном из популярных сайтов недвижимости в начале февраля.Здание, построенное в 1917 году, расположено в Пролетарском районе, в исторической части армянского квартала Нахичевань, по адресу улица Мясникова, 25. Этот дом, известный как дом М. Солопова, является не просто старинным строением, но и местом, где останавливался знаменитый армянский актер Ваграм Папазян. C 1998 года особняк имеет статус объекта культурного наследия России регионального значения, что подчеркивает его историческую и архитектурную ценность.По информации из объявления, общая площадь дома составляет 374 квадратных метра, к которым добавляются еще 200 квадратных метров мансард. Высота потолков достигает 3,5 метра, а интерьеры украшены аутентичной лепниной и старинными элементами, сохранившими дух минувшей эпохи. В доме также предусмотрен доступ к двум подвалам.Следует отметить, что данное объявление о продаже – не первое. Попытки найти нового владельца для этого исторического объекта предпринимались и ранее. Так, в 2021 году особняк выставлялся на продажу за 24,9 миллиона рублей. С тех пор цена объекта неуклонно росла, и на сегодняшний день составляет 46 миллионов рублей. Несмотря на повышение стоимости, уникальность здания и его историческая значимость, вероятно, привлекут состоятельного покупателя, готового инвестировать в сохранение и реставрацию этого архитектурного шедевра.