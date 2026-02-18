Новости
Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовали многокилометровые пробки

Масштабные дорожные заторы образовались на трассе М-4 «Дон» в районе города Шахты, парализовав движение транспорта. Пробки протяженностью в десятки километров создали серьезные трудности для автомобилистов.

По информации «Яндекс.Карт», один из заторов, растянувшийся на 10 километров, начинается от хутора Сусол и простирается до населенного пункта Марьевка. Второй, еще более крупный затор, длиной 12 километров, образовался в районе поселка Аютинский.

Причиной возникновения столь значительных пробок, по данным сервиса, являются проводимые на дороге ремонтные работы. Водители, оказавшиеся в заторах, сообщают, что пробки в районе Шахт наблюдаются фактически весь день. В социальных сетях пользователи активно делятся информацией: «Пробка на пробке на объездной города Шахты в сторону Ростова-на-Дону».

В связи со сложившейся ситуацией, всем участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты, искать объездные пути и альтернативные маршруты объезда, чтобы избежать многочасового ожидания в пробках.
Фото: Яндекс.Карты
