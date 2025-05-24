Фото: ПСО ЮГ

В Ростове-на-Дону удалось найти живым без вести пропавшего 55-летнего мужчину, который нуждался в медицинской помощи. Магомедов Магомедрасул пропал 18 мая, и с тех пор о его местонахождении не было никаких известий.В тот день он ушел в неизвестном направлении, и его местонахождение было неизвестно. После того как Магомедрасул не вернулся, его родственники забили тревогу и обратились за содействием к полиции и волонтерам. Поиски пропавшего велись специалистами в течение недели.Вечером 23 мая добровольцы сообщили об обнаружении мужчины живым. Где ростовчанин находился все это время, остается невыясненным.