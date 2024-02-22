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В Ростове-на-Дону пропавшего 47-летнего мужчину нашли мертвым

В Ростове-на-Дону пропавшего 47-летнего мужчину нашли мертвым
В Ростове-на-Дону пропавшего 47-летнего мужчину нашли мертвым. Тело Сергея Щетникова обнаружили еще в конце 2023 года, но стало известно о его гибели только 22 февраля. Об этом сообщили знакомые семьи.

В прошлом году 8 ноября дончанин отправился из дома в неизвестном направлении. С того момента он перестал отвечать на звонки и сообщения, что вызвало серьезную тревогу у его родственников. В отчаянии они обратились в полицию и попросили помощи у волонтеров. Десятки отзывчивых людей присоединились к поисковым мероприятиям, обшаривая улицы города и его окраины.

Почти через два месяца усердных поисков жители Ростова обнаружили пропавшего дончанина, но без признаков жизни. Подробности того, при каких обстоятельствах Сергей скончался, не были разглашены.
Фото: Лиза Альтер
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