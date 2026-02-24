Фото: DonDay

В Ростове врачи РостГМУ удалили женщине опухоль на щитовидке размером с апельсин. В октябре прошлого года в РостГМУ обратилась 63-летняя женщина. Пациентка уже много лет страдала от тяжёлых гипертонических кризов.Во время УЗИ врачи обнаружили огромную опухоль, которая сдавливала дугу аорты и достигала размера, в 55 раз превышающего норму. Обычно в таких случаях врачам приходится прибегать к сложным и травматичным операциям, включая вскрытие грудной клетки и рассечение грудины.Однако хирурги РостГМУ нашли менее травматичный способ решения проблемы. Операция была проведена через небольшой разрез на шее, что позволило минимизировать риски и ускорить восстановление пациентки.Уже через час после операции женщина пришла в себя, смогла встать, одеться и пообедать. Когда действие наркоза полностью прошло, врачи отметили ещё одно важное достижение: её высокое давление нормализовалось.Если бы опухоль была обнаружена позже или продолжила расти, ситуация могла бы стать критической. После операции женщина смогла вернуться к полноценной жизни без боли и скачков давления.