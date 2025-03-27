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В Ростове-на-Дону открылась фотовыставка «Отец Героя»

В Ростове-на-Дону открылась фотовыставка «Отец Героя»
В Ростове-на-Дону перед началом XVIII заседания Законодательного Собрания Ростовской области состоялось открытие фотовыставки «Отец Героя». Выставка посвящена отцам, чьи сыновья проявили мужество и героизм во время специальной военной операции.

На выставке были представлены 17 портретов. На некоторых фотографиях отец стоит рядом с сыном и нежно обнимает его за плечи. Другой отец скромно держит черно-белый портрет или форму с наградами. Многие из сыновей стали продолжателями дела своих отцов — военнослужащих в запасе и ветеранов боевых действий.

На одном из портретов изображены Александр Сапега и его сын Павел, которые вместе пришли на открытие выставки.

Александр Семёнович - капитан в отставке, участвовал в войне в Афганистане. Он награжден орденом Красной Звезды и медалями. Его сын Павел последовал примеру отца и тоже встал на защиту Родины.

- О боевых действиях в Донбассе узнал из новостей. И не смог остаться в стороне. Для меня защита Родины может быть не только в окопах. Я – за мирный патриотизм. Жители, дети и все, кто помогает сейчас дома фронту, – это тоже защита Родины, - поделился Павел.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, открытие фотовыставки «Отец Героя» – это трогательное событие, которое никого не оставит равнодушным.

- Связь сына Героя с отцом – это самая крепкая связь, которая существует в жизни. Конечно, для нас очень важно в Год защитника Отечества увидеть лица отцов Героев. Такая выставка дает возможность посмотреть в глаза тому человеку, который воспитал Героя, - поделился глава донского парламента.

По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяны Карасевой, проведение выставки символично совпало с тем, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. Так как именно отцы часто служат примером для подражания в вопросах мужества, ответственности, любви к Родине и сохранения исторической памяти.
Фото: Законодательное Собрание Ростовской области
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