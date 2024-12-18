В зоне СВО погиб многодетный отец из хутора Ростовской области

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В зоне СВО погиб 33-летний многодетный отец из Ростовской области. Александр Улащенко не вернулся с военного задания.Александр родился в хуторе Калинин Мясниковского района. Работал на кирпичном заводе. С началом специальной военной операции решил уйти на фронт в марте 2022 года в качестве добровольца.В боевых действиях Александр дважды был ранен. В первый раз у него были простреляны ноги. А после того, как боец поправился, снова вернулся на Херсонское направление. Жена Александра рассказала о том, что мужчина не раз спасал своих товарищей во время боевых заданий. Где получил второе серьезное ранение.После восстановления мужчина вновь возвращался в зону боевых действий. К сожалению, после очередного военного задания мужчина не вернулся. Посмертно Алескандр был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».У погибшего бойца остались любимая жена и 16-летняя дочь Настя, 12-летний сын Саша и четырехлетняя Оля.