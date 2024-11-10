Блогер и многодетный отец из Шахт погиб в СВО

Фото: Соцсети.

В зоне СВО трагически погиб 45-летний отец четверых детей Константин Сизов, проживавший в Шахтах. Он получил смертельное ранение во время боевых действий.Константин родился и вырос в Иркутской области, а в 1997 году переехал в Шахты вместе с родителями. После призыва на срочную службу он женился на местной жительнице Наталье. С семьей жили в Шахтах. У них родились четверо детей.Он занимался изготовлением мебели, ковкой ножей и вел блог о кузнечном деле. Константин имел опыт участия в боевых действиях и был награжден за службу в Чечне и на Северном Кавказе.В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали. Во время освобождения Марьинки он был ранен и удостоен медали «За отвагу». После реабилитации снова вернулся на фронт и принимал участие в боях в Бахмуте и Авдеевке.15 октября в ходе боевых действий Константин получил фатальное ранение. У его супруги остались трое несовершеннолетних детей. Прощание с воином состоится 11 ноября.