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Отец и сын из Ростовской области погибли в зоне СВО

Отец и сын из Ростовской области погибли в зоне СВО
Сразу две трагедии пережила семья Зинковых из города Донецка Ростовской области. В зоне специальной военной операции погиб 19-летний Андрей Зинков, а спустя год от ранения, полученного в зоне СВО, погиб и его отец Юрий Зинков. Об этом сообщает газета "Новость".

Андрей ушел на спецоперацию еще осенью 2022 года. Во время боевых действий парня смертельно ранило. Отец молодого человека не смог смириться с утратой и отправился на спецоперацию добровольцем. В октябре 2023 года Юрия ранило. Мужчину доставили в госпиталь, сначала в Ростов, а потом в Санкт-Петербург. 18 января мужчины не стало.

Известно, что у погибшего мужчины, кроме сына Андрея, остались еще четверо детей.
Фото: Газета Новость.
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