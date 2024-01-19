Отец и сын из Ростовской области погибли в зоне СВО

Фото: Газета Новость.

Сразу две трагедии пережила семья Зинковых из города Донецка Ростовской области. В зоне специальной военной операции погиб 19-летний Андрей Зинков, а спустя год от ранения, полученного в зоне СВО, погиб и его отец Юрий Зинков. Об этом сообщает газета "Новость".Андрей ушел на спецоперацию еще осенью 2022 года. Во время боевых действий парня смертельно ранило. Отец молодого человека не смог смириться с утратой и отправился на спецоперацию добровольцем. В октябре 2023 года Юрия ранило. Мужчину доставили в госпиталь, сначала в Ростов, а потом в Санкт-Петербург. 18 января мужчины не стало.Известно, что у погибшего мужчины, кроме сына Андрея, остались еще четверо детей.