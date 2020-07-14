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В Ростове-на-Дону оказались самыми высокими цены на баранину, подсолнечное масло и творог

В Ростове-на-Дону оказались самыми высокими цены на баранину, подсолнечное масло и творог
В Ростове оказались самыми высокими цены на баранину, подсолнечное масло и творог среди городов региона. Об этом сообщает Ростовстат.

Так, за килограмм баранины жителям донской столицы приходится отдавать 424,01 рубля, в то время как таганрожцы платят 366,55 рубля.

За бутылку подсолнечного масла ростовчане должны заплатить 104,18 рубля. За такую же бутылку жители Сальска платят 100,57 рубля, Миллерово - 95,53 рубля.

Килограмм творога стоит в Ростове 331,09 рубля. В Шахтах продавцы просят 294,08 рубля.

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