В Ростове-на-Дону оказались самыми высокими цены на баранину, подсолнечное масло и творог
В Ростове оказались самыми высокими цены на баранину, подсолнечное масло и творог среди городов региона. Об этом сообщает Ростовстат.
Так, за килограмм баранины жителям донской столицы приходится отдавать 424,01 рубля, в то время как таганрожцы платят 366,55 рубля.
За бутылку подсолнечного масла ростовчане должны заплатить 104,18 рубля. За такую же бутылку жители Сальска платят 100,57 рубля, Миллерово - 95,53 рубля.
Килограмм творога стоит в Ростове 331,09 рубля. В Шахтах продавцы просят 294,08 рубля.