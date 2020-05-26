Ростов стал лидером среди городов области по ценам на курицу, картофель и хлеб

Среди крупных городов донского региона Ростов стал лидером по ценам более чем на десять категорий продуктов. Данные о средней стоимости продовольственных товаров опубликовал Ростовстат.Самыми высокими по области здесь стали цены на курицу (128 рублей за килограмм), подсолнечное масло (101 рубль), маргарин (123 рубля), творог (332 рубля), стерилизованное молоко (82 рубля), сыр (531 рубль), соль (14 рублей), хлеб из ржаной (50 рублей) и пшеничной (42 рубля) муки, пшено (58 рублей) и картофель (34 рубля).Также донская столица попала в тройку лидеров по ценам на баранину (422 рубля за кило), говядину (346 рублей), варёную колбасу (355 рублей), сметану (228 рублей), мороженую рыбу (165 рублей), сахар (34 рубля), рис (64 рубля), вермишель (80 рублей), капусту белокочанную (29 рублей) и морковь (35 рублей).Самыми низкими среди других городов области оказались цены на свинину (251 рубль за килограмм), гречку (73 рубля) и лук (45 рублей).