Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Творог и подсолнечное масло в Ростове самые дорогие среди других городов региона

Творог и подсолнечное масло в Ростове самые дорогие среди других городов региона
В донской столице самыми дорогими среди других городов региона оказались подсолнечное масло и творог. Об этом сообщили в Ростовском отделении Росстата.

По информации аналитиков, за литр подсолнечного масла ростовчане отдадут 102,35 рубля, что на 2 рубля дороже, чем в Таганроге. Также по сравнению с другими городами региона в донской столице оказалась самая высокая цена на маргарин (122,79 рубля за килограмм) и творог (334,33 рубля за килограмм). Жители Волгодонска, например, могут купить творог на 27 рублей дешевле.

Кроме того, в Ростове-на-Дону сохраняется самая высокая цена на проезд в автобусе — 24 рубля. Для сравнения: в Сальске любой желающий может проехать на общественном транспорте всего лишь за 16 рублей. Также подорожал в донской столице стиральный порошок, за килограмм которого придется заплатить 157,98 рубля (при средней цене 146,25 рубля).

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.