Творог и подсолнечное масло в Ростове самые дорогие среди других городов региона

В донской столице самыми дорогими среди других городов региона оказались подсолнечное масло и творог. Об этом сообщили в Ростовском отделении Росстата.По информации аналитиков, за литр подсолнечного масла ростовчане отдадут 102,35 рубля, что на 2 рубля дороже, чем в Таганроге. Также по сравнению с другими городами региона в донской столице оказалась самая высокая цена на маргарин (122,79 рубля за килограмм) и творог (334,33 рубля за килограмм). Жители Волгодонска, например, могут купить творог на 27 рублей дешевле.Кроме того, в Ростове-на-Дону сохраняется самая высокая цена на проезд в автобусе — 24 рубля. Для сравнения: в Сальске любой желающий может проехать на общественном транспорте всего лишь за 16 рублей. Также подорожал в донской столице стиральный порошок, за килограмм которого придется заплатить 157,98 рубля (при средней цене 146,25 рубля).